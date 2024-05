Técnico do Botafogo, Artur Jorge valoriza treino aberto e projeta jogo pela Libertadores

O Botafogo realizou um treino aberto, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, em apoio ao Rio Grande do Sul. O clube carioca, assim, arrecadou fundos e doações para as vítimas de enchentes no estado. O técnico Artur Jorge elogiou a iniciativa do Fogão.

"Uma iniciativa excelente do ponto de vista de podermos alertarmos mais uma vez para uma tragédia que aconteceu aqui no país. Já tivemos a oportunidade de mostrar publicamente o nosso lado solidário", declarou o técnico, em vídeo divulgado pelo Botafogo.

"Hoje (domingo) tivemos essa oportunidade trazendo ao estádio os nossos torcedores para que pudéssemos mostrar mais uma vez aquilo que também é a cara do Botafogo esportivamente, mas também a parte social, para poder alertar, angariar, chamar atenção mais uma vez, para estarmos todos unidos neste momento de tragédia, tragédia que nós lamentamos e que estamos aqui para dar a nossa contribuição. Desta forma, tivemos a experiência de contribuir da melhor forma", completou.

O técnico também continuou a preparação para o importante duelo com o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela Copa Libertadores. Já classificado para as oitavas de final do torneio, o Fogão agora busca o primeiro lugar do Grupo D.

"Um duelo muito difícil, é uma das duas equipes do grupo. O que temos em aberto é a possibilidade de disputar o primeiro lugar. O que era o mais importante, confesso, era a classificação e nós já conseguimos. Portanto, vamos para esse jogo não com menos ambição, mas com menos pressão, isso para a gente lutar pela vitória, lutar pelo primeiro lugar, por extrair sempre o espírito que temos enquanto equipe e aquilo que queremos em todos os jogos, que é vencer. Portanto, não fugirá à regra, sabendo que a vitória nos garante o primeiro lugar do grupo, que seria extraordinário tendo em conta como foi o nosso início", falou.

O Botafogo está na segunda colocação, com nove pontos, a mesma pontuação do Junior Barranquilla, que leva vantagem no saldo de gols. Assim, o Fogão tem de vencer para ficar com o primeiro lugar e ter a vantagem de, pelo menos, nas oitavas de final fazer o jogo de volta em casa.

O duelo entre Junior Barranquilla e Botafogo acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Metropolitano Barranquilla, na Colômbia.