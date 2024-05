Sport x Fortaleza: veja informações e onde assistir ao duelo pela semi da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste terá suas semifinais sendo disputadas neste domingo. O Sport recebe o Fortaleza, na Arena de Pernambuco, às 18h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão dos canais fechados ESPN e Nosso Futebol, além das plataformas de streaming DAZN e STAR+.

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

A partida também vai marcar o reencontro das equipes desde o ataque da torcida do Sport ao ônibus do Fortaleza no confronto pela Fase de Grupos da competição. Na ocasião, o veículo onde estavam os cearenses foi atingido por pedras e feriram vários jogadores.

Estamos a um passo de mais uma decisão. Domingo, vamos entrar em campo juntos mais uma vez. No apoio, no grito, no passe, na luta! #ParaSempreSerá pic.twitter.com/CD376GFDiv ? Sport Club do Recife (@sportrecife) May 24, 2024

O Sport foi punido pelo ocorrido e atuou sem torcida em casa e fora por algumas partidas. Dentro de campo, as duas equipes tentam amenizar o clima de tensão, já que Sport e Fortaleza foram eliminados no meio de semana da Copa do Brasil.

O treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, para montar a equipe inicial, tem dúvidas. Os jogadores Caleb, Lucas Sasha e Brítez não jogaram na partida contra o Vasco devido à lesões. Um desfalque certo é Renato Kayzer, uma vez que o atleta já jogou a Copa do Brasil pelo Cricíuma e, portanto, não pode atuar por outro clube, seguindo regras da CBF.