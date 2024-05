Espanhol: Barcelona vence Sevilla no último jogo de Xavi como técnico

O Barcelona ganhou do Sevilla por 2 a 1 no encerramento do Campeonato Espanhol neste domingo (25). O jogo foi realizado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Lewandowski e Fermín anotaram para os visitantes e En-Nesyri fez para o time da casa. Os vencedores saíram na frente e sofreram o empate no primeiro tempo, mas garantiram a vitória no 2º T.

O jogo marcou a despedida do técnico Xavi Hernández do comando do Barcelona. O anúncio foi feito na última semana pelo clube catalão, que tem preferência para contar com o alemão Hansi Flick para a próxima temporada.

O Barça terminou o Campeonato Espanhol em segundo colocado, enquanto o Sevilla ficou em 14º. As situações na tabela já estavam praticamente definidas mesmo antes da última rodada.

Como foi o jogo

A partida foi equilibrada com boas chances dos dois lados. O placar parcial de 1 a 1 no primeiro tempo pareceu pouco pelas chances criadas, mas teve mérito dos goleiros e azar com finalizações na trave.

Lewandowski chegou a 18 gols na La Liga, artilheiro isolado do time na temporada. Mas um dos destaques do lado do Barça foi Fermín López, meio-campo de 21 anos que ganhou oportunidades no comando de Xavi.

Vitor Roque, ex Athletico e Cruzeiro, ganhou minutos em campo. O brasileiro entrou no final do segundo tempo, mas apareceu pouco no ataque.

Lances de destaque

0x1, 14' do 1º T. João Cancelo apareceu na lateral direita e cruzou para dentro. Livre na área, Lewandowski se esforçou para alcançar a bola e finalizou de direita para o gol.

1x1, 30' do 1º T. Soumaré levou a bola com liberdade pela intermediária e deu passe para En-Nesyri. O marroquino levou até o fundo e chutou cruzado, a bola passou no meio das pernas de Ter Stegen e balançou a rede.

1x2, 14' do 2º T. Jovem revelação da base catalã, Fermín fez jogada da esquerda para o meio e fugiu da marcação para finalizar. A bola acertou o canto direito do goleiro.