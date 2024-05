São Paulo divulga mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Talleres

O São Paulo anunciou neste domingo que mais de 35 mil ingressos para o jogo contra o Talleres, no Morumbis, pela sexta rodada da Libertadores, foram vendidos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

Com isso, a promessa é de casa cheia mais uma vez. O maior público do Morumbis neste ano ocorreu no clássico contra o Palmeiras, assistido por 55.694 torcedores. A partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão, terminou empatada em 0 a 0.

Quarta-feira é dia de lotar o MorumBIS na @LibertadoresBR! Mais de 3??5?? mil ingressos já foram vendidos para o duelo entre São Paulo x Talleres! Garanta seu lugar > https://t.co/ju8he6uTiZ#VemProMorumBIS #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/A9zSbSDb9g ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 26, 2024

Pela Libertadores, o empate sem gols com o Barcelona, do Equador, na última rodada, recebeu 50.516 pessoas. A vitória sobre o Cobresal, do Chile, por 2 a 1, contou com 49.502 torcedores.

O São Paulo já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. O Tricolor garantiu a classificação ainda na quarta rodada, quando venceu o Cobresal por 3 a 1, no Chile.

Mesmo classificado, o São Paulo entra em campo para tentar encerrar a fase de grupos na liderança. O Tricolor possui 10 pontos conquistados, três a menos que o Talleres. Uma vitória simples coloca o time de Zubeldía na ponta do Grupo B.