Porto ganha Taça de Portugal com três jogadores da seleção brasileira

O Porto venceu o Sporting por 2 a 1 e conquistou o título da Taça de Portugal. O jogo foi disputado neste domingo (26) no Estádio Nacional do Jamor, e os campeões contaram com três jogadores da seleção brasileira.

O que aconteceu

Pepê, Wendell e Evanilson se apresentam à seleção no dia 30 de maio, em Orlando. Eles foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos contra México e Estados Unidos e para a disputa da Copa América.

No jogo de hoje, Jeremiah St. Juste marcou para o Sporting, e Evanilson e Taremi fizeram para o Porto. O tempo regulamentar terminou em 1 a 1 e foi resolvido no 1º tempo da prorrogação.

Como foi o jogo

O Sporting começou o jogo na frente, mas o Porto não demorou para deixar tudo igual. Em menos de cinco minutos, os Dragões empataram com gol brasileiro de Evanilson.

Além do empate, o Porto ficou em vantagem numérica e jogou com um a mais já no primeiro tempo. St. Juste foi de herói a vilão, abrindo o placar para o Sporting e sendo expulso pouco tempo depois.

A final foi decidida na prorrogação, com gol marcado em cobrança de pênalti. A penalidade foi sofrida por Evanilson.

Gols e lances importantes

1x0. Sporting abriu o placar aos 20 minutos com Jeremiah St. Juste. O zagueiro marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

1x1. Cinco minutos depois, o Porto empatou com gol de Evanilson. A zaga do Sporting tentou cortar um lançamento, mas o desvio serviu como um passe para o brasileiro marcar.

Expulsão. Aos 29, o autor do gol St. Juste recebeu cartão vermelho direto e deixou a partida mais cedo.

2x1. O gol da vitória veio com 10 minutos da prorrogação. Taremi, atacante iraniano, marcou de pênalti para o Porto.