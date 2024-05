Guardiola sairá do City em 2025 e tem futuro indefinido, diz jornal

Do UOL, em São Paulo

Pep Guardiola está com dias contados no Manchester City. O técnico multicampeão, segundo o Daily Mail, deixará o time inglês em 2025 e vive futuro indefinido.

O futuro de Pep

O jornal britânico cravou que a próxima temporada será a última de Guardiola comandando o atual campeão inglês. Ele tem contrato até o meio do ano que vem e não pretende renovar.

A extensão do vínculo é um desejo da diretoria do City, mas os planos do treinador não apontam para uma continuidade. O espanhol chegou ao clube em 2016 e vê o fim de um ciclo.

Ele já faturou mais de 15 títulos de relevância na equipe, incluindo seis edições do Campeonato Inglês e uma — e por enquanto inédita — Champions League.

O futuro de Guardiola é indefinido. O Daily Mail disse que ele está aberto para comandar outra equipe europeia, mas não há qualquer especulação no momento.

O City já trabalha com nomes para suceder o espanhol. Nomes como o de Míchel (Girona), Julian Nagelsmann (seleção da Alemanha) e Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) estão no radar.