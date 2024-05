Ituano vence a Ponte Preta pela Série B e sai da zona de rebaixamento

Pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ituano e Ponte Preta se enfrentaram no Estádio Novelli Júnior, em Itu, neste domingo. Com gols de Thonny Anderson e Wálber, a equipe da casa venceu por 2 a 0.

Com o resultado, o time de Itu chegou aos seis pontos e saiu da zona de rebaixamento, aparecendo, agora, na 14ª posição. Já a equipe de Campinas segue com seis pontos, ocupando o 15º lugar.

Agora, o Ituano volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), para confronto diante do Avaí, pela Série B. A Ponte Preta, por sua vez, terá compromisso no mesmo dia, mas às 16h, contra o CRB, também pela Segunda Divisão.

O @ituanooficial vai conquistando importante resultado até aqui: 2????0?? diante da Ponte Preta! A partida está quase na metade do segundo tempo. Ainda há tempo para virada ou o jogo está definido? ???? ?: Diogo Reis/Especial Ponte Press pic.twitter.com/lE9NKYWTAG ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) May 26, 2024

Após um empate de 0 a 0 no primeiro tempo, Thonny Anderson abriu o placar para o Ituano aos 11 minutos da segunda etapa. Ele recebeu pelo meio e, de fora da área, acertou um grande chute no ângulo. O goleiro Pedro Rocha até tentou ir na bola, mas não alcançou.

A equipe mandante ampliou o placar apenas três minutos depois, aos 14. Claudinho aproveitou cobrança de escanteio e desviou para Wálber, que se esticou inteiro para mandar para o fundo das redes.