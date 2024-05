Com show de golaços, Times União e Esperança empatam em Futebol Solidário

Atletas, ex-jogadores e artistas protagonizaram um belo espetáculo diante de um Maracanã com bom público no Futebol Solidário, neste domingo (26). O Time União, comandado por Mano Menezes, e o Time Esperança, do técnico Dorival Júnior, empataram em 5 a 5.

O que aconteceu

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com seis gols. Ludmilla, Adriano Imperador, Diego Ribas e Ronaldinho marcaram para o Time União, que foi para o intervalo vencendo por 4 a 2 - Nenê e D'Alessandro balançaram as redes pelo Time Esperança.

O ritmo da partida caiu um pouco na segunda etapa, mas os gols continuaram a sair. Ronaldinho marcou para o time União, enquanto Cafu, MC Poze e Amaral igualaram para o Time Esperança.

Ajuda para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Patrocínios e doações feitas durante a partida, organizada pela TV Globo, foram encaminhadas para a plataforma "Para Quem Doar". A renda dos ingressos foi encaminhada à Central Única de Favelas.

Como foi o jogo

Carlos Germano não estava para brincadeira. O goleiro do Time União não facilitou para o Time Esperança, que começou melhor. Antes dos 10 minutos, o ex-jogador do Vasco fez três grandes defesas, em finalizações de Wesley Safadão, Roger Flores e Nenê.

O Time União saiu na frente em jogada de Ronaldinho e Ludmilla. Aos 5 minutos, o ex-jogador deu um belo passe para a cantora, que dominou já dentro da área e mostrou categoria para bater por cima de Fernando Prass.

O Time Esperança virou em três minutos. Aos 12', Roger Flores carregou pelo meio e deixou Nenê em ótima posição para marcar, com um passe no meio da defesa. Dois minutos depois, D'Alessandro avançou com a bola e arriscou de longe, fazendo um golaço.

Ex-flamenguistas levantaram o Maracanã e colocaram o Time União novamente na frente. Aos 20', Petkovic dominou dentro da área e acionou Adriano Imperador, que empatou. Diego Ribas, em jogada individual, fez o terceiro do União.

Adriano Imperador comemora gol durante jogo do Futebol Solidário no Maracanã Imagem: CELSO PUPO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ronaldinho precisou de três tentativas para marcar o dele. Primeiro, o pentacampeão bateu falta na trave. Alguns minutos depois, ele fez fila na defesa do Time Esperança, mas finalizou para fora. Na terceira chance, após tabela com Diego Ribas, o Gaúcho balançou as redes.

Cafu fez um golaço no início do segundo tempo. O capitão do Time Esperança recebeu um bom passe de MC Poze dentro da área e bateu com muita força, cruzado, no ângulo, arrancando aplausos de todos os jogadores e diminuindo a vantagem do Time União.

O quinto gol do Time União foi todo construído por ex-jogadores da seleção brasileira. Elano cruzou com categoria para Ronaldinho, que matou no peito e acertou um belo voleio.

O Time Esperança diminuiu após uma grande jogada coletiva. O lance foi finalizado com Nenê, carregando a bola dentro da área e passando para MC Poze completar para as redes.

Bárbara foi o destaque na reta final da partida. Depois dos 25 minutos, a goleira do Time União fez pelo menos três defesas importantes, evitando o empate do Time Esperança.

Amaral também marcou um gol de voleio para empatar a partida. Cafu cruzou da direita e o volante — que nunca foi conhecido por balançar as redes — acertou um lindo voleio cruzado, à la Bebeto, no ângulo de Bárbara.

FICHA TÉCNICA

Time União 5 x 5 Time Esperança

Competição: Futebol Solidário no Domingão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e horário: 26 de maio de 2024 (domingo), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS) e Raphael Claus (Fifa-SP)

Gols: Ludmilla, aos 5', Nenê, aos 12', D'Alessandro, aos 14', Adriano Imperador, aos 20', Diego Ribas, aos 27', Ronaldinho, aos 39 minutos do primeiro tempo; Cafu, aos 9', Ronaldinho, aos 18', MC Poze, aos 26', e Amaral, aos 40 minutos do segundo tempo.

Time União: Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires; Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic; Ronaldinho e Adriano Imperador. Técnico: Mano Menezes.

Reservas: Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson.

Time Esperança: Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Bebeto (Denílson), Junior; Vampeta, Thiaguinho (Diego Souza), D'Alessandro, Roger Flores; Nenê e Wesley Safadão. Técnico: Dorival Jr.

Reservas: Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro e Juan Paiva