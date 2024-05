Ferroviária vence o Figueirense e se aproxima da liderança da Série C

Neste domingo, Figueirense e Ferroviária se enfrentaram no Estádio Orlando Scarpelli, em duelo válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Carlão marcou o gol que deu a vitória aos visitantes por 1 a 0.

O resultado levou o time paulista aos 14 pontos, ocupando provisoriamente a segunda colocação da tabela. A equipe de Florianópolis, por sua vez, tem 10 pontos e aparece na quinta posição.

O Figueirense volta a campo já na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), para confronto diante do Ypiranga, pela Série C. Já a Ferroviária terá compromisso apenas no sábado, às 19h30, contra a Tombense, também pela Terceira Divisão.

O gol da vitória saiu no primeiro tempo, aos 33 minutos. Vitor Barreto arrancou com a bola e tocou para Juninho finalizar ao gol. No rebote do goleiro, Carlão não perdoou e mandou para as redes.

Veja outro resultado da Série C deste domingo

São Bernardo 2 x 0 CSA