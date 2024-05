Ex-Fla sobre Gabigol: 'Quanto menos falar e quanto mais fizer gol, melhor'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Gabigol foi assunto entre dois ex-companheiros dele de Flamengo. Diego Ribas e Filipe Luís, antigos líderes do elenco rubro-negro, avaliaram o comportamento e a reação do atacante ao vestir a camisa do Corinthians em casa e depois se desculpar, em entrevista a André Hernan, no UOL Esporte.

A situação fez com que Gabi fosse multado pelo clube e perdesse a camisa 10, nas competições em que a alteração numérica é possível. Ele escolheu a 99.

O que eles disseram

Filipe Luís

"Eu adoro o Gabi, sou um grande amigo dele, tenho relação incrível com ele, vou na casa dele, ele já veio na minha. Por mais que nossa diferença de idade seja gigante, ele sabe da amizade que eu tenho com ele e sabe que pode contar comigo. Precisa de gente do lado dele. Ele comete erros, como todos. Errou e reconheceu o erro, o que foi o mais importante. Era a única forma de que as pessoas entendessem é que ele fosse humilde e reconhecesse o erro, foi o que ele fez".

A partir daí, concordo com o que o Tite fala: trabalho. Trabalho em silêncio. Quanto menos falar, melhor. E quanto mais gol fizer, melhor. Depende dele agora recuperar. O que ele fez é eterno, ninguém apaga. Mas a forma com que a comunhão entre ele e a torcida vai se desenvolver depende do comportamento dele. Então, não tenho dúvida que ele é o que mais vai se esforçar para recuperar esse carinho.

Diego Ribas

Como viu a situação?

"Como todos sabem, eu sou um amigo do Gabigol. Admiro ele, construímos uma relação de muita confiança, muito respeito. Tudo que eu sempre tive para falar para ele, eu falei, por ter essa relação. A minha torcida é para que ele recupere o quanto antes o melhor futebol dele, que foi isso que fez o torcedor rubro-negro se apaixonar. Ele cometeu alguns erros, e os erros foram reconhecidos".

Quando os erros são reconhecidos, basta, agora, as atitudes irem na mesma direção para que ele recupere o melhor nível dele, que é o mais importante. Eu fico na torcida porque é bom para ele, bom para o Flamengo, bom para o futebol brasileiro. Fica a minha torcida para que volte a fazer muitos gols.

Chegou a conversar com ele depois do ocorrido?

"Depois do ocorrido com a camisa, não falamos sobre esse episódio. Mas estamos para marcar um jantar em breve. O Gabi é um cara que adoro, um amigo que fiz no futebol. Nesta oportunidade vamos ter mais tempo para falar sobre o que está acontecendo. Até lá, fica a minha torcida para o bem dele, pelo bem do Flamengo"