Dorival fala sobre gol polêmico do América-MG contra o Santos e valoriza fair play

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, comentou neste domingo sobre o gol polêmico do atacante Renato Marques, do América-MG, contra o Santos, na última sexta-feira, na Arena Independência, pela sétima rodada da Série B. O treinador não quis comentar muito sobre o assunto, mas, de certa forma, reprovou a atitude do atleta.

"Toda decisão é muito rápida em campo. A situação ali, acredito eu, pelo momento, o jogador em uma situação de disputa, talvez até tenha percebido o que havia acontecido ou talvez não. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais os detalhes para que eu pudesse ter uma opinião. Mas é natural que tudo que você use, de uma maneira em que você tire proveito de uma circunstância, como aconteceu, é natural que não seja saudável e positivo em sentido nenhum", disse Dorival, na zona mista do Jogo das Estrelas, no Maracanã.

Dorival ainda disse que luta por um futebol mais justo em que todos tenham os mesmos direitos e que o fair play deve ser valorizado.

O goleiro João Paulo foi submetido a uma cirurgia para reconstituição do Tendão de Aquiles esquerdo neste domingo (26). O procedimento transcorreu tranquilamente, sem intercorrências e conforme programado. A cirurgia foi realizada pelo doutor Mauro Dinato, acompanhado pelo... pic.twitter.com/1Zrtth6Yzn ? Santos FC (@SantosFC) May 26, 2024

"Nós fazemos um esporte onde trabalhamos e lutamos pela igualdade, pelos mesmos direitos, pelo respeito, pelo flair play sempre. É uma situação muito difícil porque não vivemos aquilo que se passou na cabeça do garoto no momento da jogada de sua própria equipe. Então as decisões são muito relativas pelo momento, pelo calor. Mas é obvio que temos que analisar com muito carinho tudo isso para que possamos emitir uma opinião mais segura, até porque nós temos uma visão da imagem apenas, não do momento daquilo que se passou na cabeça das duas equipes que ali estavam, dos jogadores que estavam e principalmente dos que protagonizaram o episódio", completou.

Renato Marques marcou o gol após roubar a bola do goleiro João Paulo, que se lesionou no lance e pediu a paralisação. O atacante do América-MG, no entanto, mandou para o fundo das redes mesmo assim, gerando uma confusão em campo. A partida terminou com vitória do Coelho por 2 a 1.

Após o jogo, foi confirmado que João Paulo rompeu o tendão de aquiles. O goleiro do Santos passou por cirurgia neste domingo e irá iniciar o processo de recuperação.