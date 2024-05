Copa América: Sem definição sobre Paquetá, Dorival diz como quer a seleção

Ainda com a situação de Lucas Paquetá pendente de uma definição na CBF, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, disse o que buscará na seleção brasileira para os amistosos e a Copa América: regularidade e equilíbrio. No meio disso tudo, ele evita cravar como será a formação titular do Brasil para os próximos compromissos.

"Titularidade é momentânea. Alterações podem acontecer ao longo do processo. São grandes jogadores, de ótimo nível. Teremos 26 atletas em condições de brigar por posições. Nossa obrigação é fazer as opções corretas, para que tenhamos um padrão definido. Em cima desse padrão, as melhores peças que se encaixem", disse Dorival, ao chegar ao Futebol Solidário, no Maracanã, neste domingo.

O que fazer a partir de semana que vem, na preparação da seleção? "Todo trabalho é para que você tente encontrar novamente o equilíbrio para a nossa equipe. Variações vão ocorrer a partir do momento em que você esteja mais estruturado. Teremos um período suficiente para treinamentos e chegarmos na Copa America em boas condições de fazermos a melhor competição possível, lutarmos pela conquista, fazendo com que o equilíbrio da equipe seja um ponto forte. É em cima disso que temos que trabalhar neste momento, para que busquemos ali na frente um caminho mais seguro, de uma regularidade que possa nos manter entre as equipes que briguem sempre pelas primeiras colocações".

Dorival e a CBF ainda estudam o que fazer em relação a Lucas Paquetá, que foi formalmente acusado pela Federação Inglesa de supostamente ter tomado cartões amarelos de propósito para influenciar em apostas.

O que mais Dorival disse?

Convocou mais um volante (Ederson) e não chamou Casemiro

"Conversamos a respeito. É um momento importante para ele. Ele vai ter tranquilidade de passar um período de recuperação, de férias, que ele não teve nos últimos anos. Isso é um fato importante. Estaremos monitorando. Tem muitas qualidade, capacidade muito boa. Jogador nenhum está ou estará descartado apenas por não estar nesse momento na seleção. Vou tentar ser mais assertivo, desde que o atleta esteja dando uma boa resposta no seu clube de origem".

Real Madrid na final da Champions e Vini melhor do mundo?

"Acho que por tudo que ele já realizou ao longo deste período, seria uma situação até surpresa se isso não vier a acontecer. São três atletas [Vinicius Júnior, Rodrygo e Militão] empenhados diretamente em mais uma decisão".

Se sente parcela no processo de potencializar o futebol do Vini Jr?

"Acho que a campanha que ele realizou em todo esse período é que vai encurtar esse caminho. Acredito que todos os jogadores envolvidos nas duas competições, ninguém fez um ano com maior equilíbrio que o fez o Vini Jr. Acredito que essa definição já esteja acontecendo, se é que não aconteceu. Não acredito que uma competição possa tirar a oportunidade ou... Só tende a aumentar pelo potencial que ele tem, condição que chega, momento que vive. Acredito que a regularidade durante todo o ano que fez com que ele seja apontado".