Com gols de Ronaldinho Gaúcho e Cafu, jogo beneficente pelo RS termina empatado

Na tarde deste domingo, em jogo solidário que aconteceu no Maracanã, o Time União, comandado por Mano Menezes, empatou por 5 a 5 com o Time Esperança, que teve Dorival Júnior à beira do gramado. O evento, que reuniu artistas e ex-jogadores, teve como objetivo arrecadar e incentivar doações ao Rio Grande do Sul, que lida com enchentes que atingem vários municípios do estado.

Os gols do Time União foram marcados por Ludmilla (aos cinco minutos do 1°T), Adriano Imperador (aos 19 minutos do 1°T), Diego Ribas (aos 27 minutos do 1°T) e Ronaldinho Gaúcho (aos 29 minutos do 1°T e aos 18 minutos do 2°T). Enquanto Nenê (aos 13 minutos do 1°T) e D'Alessandro (aos 14 minutos do 1°T), Cafu (aos 10 minutos do 2°T) e MC Poze do Rodo (aos 25 minutos do 2°T) e Amaral (aos 20 minutos do 2°T), com um golaço, fizeram para o Time Esperança.

O Time Esperança teve como técnico Dorival Júnior, enquanto o capitão foi Cafu. Já o Time União teve Mano Menezes à beira do gramado. Já Ronaldinho Gaúcho ficou com a braçadeira da equipe. Os times utilizaram uniformes com as cores amarela, verde e vermelha, que compõem a bandeira do Rio Grande do Sul.

O Time União começou jogando com: Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. Enquanto Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson foram os reservas.

Do outro lado, o Time Esperança contou com: Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D'Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto também estiveram à disposição.

A arbitragem do jogo foi comandada por Anderson Daronco, durante o primeiro tempo, e por Raphael Claus, na segunda etapa.

O evento aconteceu em meio à paralisação do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois finais de semana, as equipes da Série A não entraram em campo pela competição. A retomada deve acontecer nos dias 2 e 3 de junho. A CBF realizará, nesta segunda-feira, um Conselho Técnico Extraordinário, para ajustar os detalhes da sequência do torneio.