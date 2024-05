Com gol nos acréscimos, Brasiliense vence União Rondonópolis e é vice-líder na Série D

No Estádio Boca do Jacaré, o Brasiliense recebeu o União Rondonópolis e venceu por 2 a 1, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols dos mandantes foram marcados por Gabriel Pedra e Aldo, enquanto Thiago Primão anotou pelos visitantes.

VITÓRIA DO JACARÉ! O Brasiliense vence o União por 2 x 1. Os gols foram anotados por Gabriel Pedra e Aldo. Vamos, Ense ? ? Igo Estrela/Metrópoles#BrasilienseFC pic.twitter.com/RvjEC7nmGJ ? Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) May 26, 2024

Com a vitória, o Brasiliense assumiu a vice-liderança do Grupo 5, com 10 pontos em cinco jogos. Já o União Rondonópolis ficou na sexta posição da mesma chave, com seis pontos.

O próximo jogo do Brasiliense pelo torneio será fora de casa contra o Capital-TO, no sábado, às 16h (de Brasília). O União Rondonópolis, por sua vez, recebe o CRAC no mesmo dia, às 19h.

No primeiro tempo, o Brasiliense conseguiu abriu o placar. Aos 43 minutos, Tobinha recebeu de frente para o goleiro e tocou para Gabriel Pedra concluir com precisão.

Na etapa final, o União Rondonópolis reagiu. Aos 22 minutos, Thiago Primão aproveitou rebote da defesa do Brasiliense e bateu forte, no canto direito do goleiro, para empatar.

Aos 46 da etapa complementar, João Santos cobrou falta no travessão e, no rebote, Aldo marcou o gol da vitória do Brasiliense pela Série D do Brasileirão.

Veja outros resultados da Série D neste domingo:

Potiguar 1 x 2 Santa Cruz-RN

Maracanã 2 x 2 Iguatu