Com Debinha, Seleção Brasileira feminina ganha caras novas para amistosos

A Seleção Brasileira feminina terá caras novas para os amistosos contra a Jamaica, que acontecem nos dias 1 e 4 de junho, na Arena Pernambuco e na Arena Fonte Nova, respectivamente. As jogadoras Debinha, do Kansas City, Bruninha, do Gotham, e Laís Estevam, do Palmeiras, foram convocadas.

As três foram chamadas para completar o grupo que ganhou três desfalques: Bia Zaneratto, que segue tratamento de uma lesão no pé, Fê Palermo, que sofreu uma lesão ligamentar no pé direito, e Priscila, que lesionou a panturrilha direita.

As atletas Debinha, Bruninha e Laís Estevam estão convocadas para os amistosos da #SeleçãoFeminina na Arena Pernambuco e na Arena Fonte Nova. pic.twitter.com/eczSMCs5Oj ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 26, 2024

A Seleção Brasileira feminina utilizará os amistosos contra a Jamaica para se preparar para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontece em julho deste ano. A delegação começou a se apresentar para os amistosos neste domingo, em Recife.

O Brasil encontrou problemas contra as jamaicanas na Copa do Mundo feminina de 2023. A Seleção terminou a fase de grupos da competição na terceira colocação, ficando atrás justamente da Jamaica.