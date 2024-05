Com atividades técnicas e táticas, Inter realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Belgrano

O Internacional realizou na tarde deste domingo, em Itu, o penúltimo treino antes do duelo contra o Belgrano, da Argentina, pela sexta rodada da Sul-Americana. A bola rola na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O técnico Eduardo Coudet comandou atividades técnicas e táticas no treino. O argentino realizou trabalho fechado no hotel da delegação do Inter, em Itu.

? Penúltimos ajustes para enfrentar o Belgrano-ARG. ? Confira como foi o treino deste domingo: https://t.co/2oHK9TrlTU pic.twitter.com/cZfeQrpAUd ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 26, 2024

O elenco volta aos trabalhos nesta segunda-feira, novamente no período da tarde, para os últimos ajustes antes do confronto, que será o primeiro do Internacional após um mês.

O Inter busca a vitória para assumir a vice-liderança da Sul-Americana. O Colorado possui cinco pontos e ocupa a terceira posição. No dia 4 de junho, a equipe joga contra o Real Tomayapo, da Bolívia, e no dia 8, encara o Delfín, do Equador.