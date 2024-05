Castán e Guilherme absolvem atacante do América-MG por gol polêmico contra o Santos

Neste domingo, durante o Mesa Redonda, os ex-jogadores Leandro Castán e Guilherme Alves comentaram sobre o gol polêmico de Renato Marques, do América-MG, contra o Santos. A dupla absolveu o atleta do Coelho.

"Quando o João (Paulo) se machuca, ele está de costas. Na hora que ele vira, vê a oportunidade e faz. Eu sinceramente não vou crucificar um atleta. Eu acho que a pior coisa disso tudo é a lesão do João. É uma lesão séria, grave", disse Guilherme.

"Foi um instinto de atacante. É um garoto jovem, de 20 anos, se eu não me engano é a primeira temporada dele como profissional. Ele estava focado na bola, o tempo todo olhando para a bola e fez o gol. Na hora, um menino de 20 anos, buscando o espaço dele. A gente vive hoje em mundo em que a gente quer fazer as pessoas sangrarem. As pessoas querem ver sangue. Só que a gente não pode culpar o garoto porque ele fez o gol. A gente não pode ser hipócrita e falar que não faríamos o gol", afirmou Castán.

O ex-zagueiro do Corinthians ainda disse que o técnico do América-MG, Cauan de Almeida, deveria ter pedido aos jogadores que deixassem o Santos empatar a partida.

"Eu acho que o único que poderia ter feito alguma coisa naquele momento era o treinador. Falar 'dá a bola para eles e vamos começar o jogo de novo'. Não tem como um cara que está jogando deixar fazer o gol, ele está querendo ganhar e fazer o dele dentro de campo", completou Castán.

Renato Marques marcou o gol após roubar a bola do goleiro João Paulo, que se lesionou no lance e pediu a paralisação. O atacante do América-MG, no entanto, mandou para o fundo das redes mesmo assim, gerando uma confusão em campo. A partida terminou com vitória do Coelho por 2 a 1.