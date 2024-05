Brasil conquista oito medalhas na final do Pan-Americano de Ginástica Artística

O Brasil conquistou neste domingo, em Santa Marta, na Colômbia, oito medalhas na final por aparelhos do Pan-Americano de Ginástica Artística. Diogo Soares foi o destaque com dois ouros (Cavalo com Alças e Barra Fixa). Caio Souza também chegou no topo do pódio no Salto.

Além disso, ambos os atletas ganharam medalha de prata, sendo Caio Souza na Barra Fixa e Diogo Soares nas Barras Paralelas. Caio também conquistou o bronze nas Argolas.

No feminino, Hellen Vitória Silva (Solo) e Andreza Lima (Trave) se destacaram ao conquistarem medalha de prata para o Brasil.

RESUMO DO PAN-AMERICANO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA! ??? O Brasil fez bonito na final do individual por aparelhos, na noite deste domingo e terminamos com 8 medalhas, em Santa Marta! Ouro?: Diogo Soares (Cavalo com Alças e Barra Fixa) e Caio Souza (Salto) Prata?: Caio Souza... pic.twitter.com/dh7sZZZfTQ ? Time Brasil (@timebrasil) May 27, 2024

O grande desempenho do Brasil foi na Barra Fixa, que terminou com dobradinha de Diogo Soares e Caio Souza. O primeiro liderou com 14.100, enquanto o segundo ficou com 13.700.

O Brasil já havia conquistado título por equipes, tanto no masculino quanto no feminino, no primeiro dia de competições.

Além disso, o Brasil também já havia conquistado medalhas nos individuais. Caio Souza foi campeão no masculino, enquanto Andreza Lima ficou com o bronze no feminino.