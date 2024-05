"Anunciarei meu novo clube quando chegar a hora", diz Mbappé ao ser questionado sobre o Real Madrid

Kylian Mbappé despediu-se do Paris Saint-Germain, neste sábado, após título da Copa da França, contra o Lyon, vencendo por 2 a 1. Ao que tudo indica, o próximo destino do astro francês será o Real Madrid, após uma "novela" que durou várias temporadas. O camisa 10 da França sai sem custos do clube de Paris, já que optou por não renovar o seu contrato.

Questionado sobre o Real Madrid, em entrevista pós-jogo, Mbappé despistou acerto e ressaltou respeito ao PSG. O jornalista perguntou ao atleta o porquê de ainda não ter anunciado que irá para equipe da Espanha.

"Porque acho que a melhor coisa nesse momento é sair dizendo adeus. A única coisa que queria era terminar bem. Vai ter tempo agora para tudo. Anunciarei meu novo clube quando chegar a hora", disse Mbappé.

No Paris Saint-Germain, o craque participou de 308 partidas. No período, cravou 256 gols e distribuiu 108 assistências. Além dos excelentes números, ele foi campeão do Campeonato Francês (7), da Copa da França (4) e finalista da Liga dos Campeões (2019/2020).

"Jogar pelo PSG foi uma experiência única. É algo que recomendo a todos. Sou um privilegiado por tudo o que experimentei aqui. O que vivi aqui, tenho certeza que não experimentaria em outro lugar. Agora, vou experimentar novas coisas em outros lugares, e tenho certeza que elas serão mágicas também", pontuou Kylian Mbappé.

Ainda sobre seu acerto com o Real Madrid, o atacante afirmou que 'faltam alguns detalhes'.

"(O anúncio) Será em alguns dias, não há problema. Ainda não sei (se será antes de integrar ao plantel da França) porque faltam alguns detalhes", completou.

Seu último título pelo PSG, portanto, foi a Copa da França. O atleta comemorou finalizar sua passagem conquistando a taça.

"Esse título representa muitas coisas para mim. Nos minutos antes da partida, tive tempo para ficar pensando e bateu a nostalgia, as memórias retornaram. Você pensa que em 90 minutos tudo acabar e não tem mais como voltar. Então, foi difícil, porém também é divertido, porque era uma final", cravou.