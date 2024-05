Sub-15 e sub-17 do São Paulo avançam à próxima fase do Paulistão antecipadamente

O sub-15 e o sub-17 do São Paulo se classificaram antecipadamente para a segunda fase do Campeonato Paulista de suas respectivas categorias neste sábado ao derrotarem o Clube Vital, no CFA Laudo Natel, em Cotia.

O sub-15 bateu o Clube Vital por 2 a 0, graças aos gols marcados por Davi e Brenno. Já o sub-17 goleou o time adversário por 8 a 0, com gols de Thierry (2), Pedro Ferreira, Lucca, Tetê, Enzo, Nicolas e Takada.

O sub-15 do São Paulo é o líder do Grupo 13 do Campeonato Paulista, com 19 pontos, e já não possui chances matemáticas de ser desbancado da primeira colocação, já que restam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, e o segundo colocado, o Audax, soma 12 tentos.

O sub-17 do Tricolor, por sua vez, é o líder do Grupo 13 do Campeonato Paulista, com 21 pontos, e também não tem chances matemáticas de perder a vaga na segunda fase do torneio, já que pode até ser desbancado da liderança pelo Referência, que tem 16 tentos, mas o Audax, terceiro colocado, com 12, não pode ultrapassá-lo.

O regulamento de ambas as categorias prevê que os dois primeiros colocados de cada grupos e os quatro melhores terceiros colocados avancem para a segunda fase. Os 32 times classificados serão divididos em oito grupos.

O sub-15 e o sub-17 do São Paulo voltam a entrar em campo no próximo sábado, contra o Referência, no estádio Municipal Hermínio Esposito, em Embu das Artes, a partir das 9h (de Brasília), pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.