Sub-15 e sub-17 do Palmeiras batem o Flamengo-SP pelo Campeonato Paulista; confira resultados

As equipes de base do Palmeiras começaram o dia com vitórias. Na manhã deste sábado, o sub-15 e sub-17 venceram o Flamengo-SP, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos (SP), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O sub-15 bateu o adversário por 2 a 0, com gols de Caio Viana e Gustavo Froldi, enquanto o sub-17 venceu por 5 a 2. Lucas Gabriel (duas vezes), Luccas Ramon, Rikelme e João Torres anotaram os gols palmeirenses.

Com este resultado, os mais novos alcançaram os 24 pontos e ocupam a liderança do Grupo 12. Até o momento, o time comandado por Leto Ramos venceu os oito jogos que disputou, com 45 gols marcados e apenas dois sofridos. O Verdão tem pela frente o União Mogi, pela nona rodada do Estadual, no próximo sábado, às 9 horas (de Brasília), no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira.

Já o sub-17 chegou aos 22 pontos e seguiu na ponta do Grupo 12, com sete vitórias e um empate, somando 40 gols marcados e sete sofridos. O próximo compromisso do time comandado por Gustavo Almeida, pelo Paulista, é contra o União Mogi, no sábado, às 11 horas, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira.

A nona rodada da competição é a penúltima dessa primeira fase do Estadual. Os dois primeiros times de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados avançam à segunda fase da competição. A próxima etapa será disputada a partir de junho.