Raul Gustavo perde espaço após expulsão e fica de fora dos últimos dois jogos do Corinthians

O zagueiro Raul Gustavo vive um momento de baixa no Corinthians. O defensor perdeu espaço após ter sido expulso contra o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, e não voltou a jogar pela equipe.

Raul é bem avaliado pela comissão técnica do Corinthians e chegou a ter sequência como titular há pouco tempo. Ele foi o escolhido para suprir Gustavo Henrique quando o zagueiro pegou dengue, mas foi expulso na derrota diante do Argentinos Juniors, saiu do time e nunca mais teve oportunidades.

Naquela ocasião, além de uma atuação abaixo do esperado, o atleta se revoltou com a não marcação de uma falta aos 15 minutos do segundo tempo e, ao questionar a arbitragem, empurrou o bandeirinha ao seu lado. Raul levou cartão vermelho direto e deixou o Timão com um a menos na partida.

Depois disso, o jogador não entrou mais em campo. Ele desfalcou o time no jogo seguinte pela Sul-Americana, diante do Nacional-PAR, mas nos dois últimos, contra Argentinos Juniors e América-RN, pela Copa do Brasil, quando ele já estava disponível para atuar, sequer foi relacionado.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, Raul Gustavo ficou de fora da lista por opção técnica. Não há nenhuma movimentação de saída ou possível rescisão com o clube do Parque São Jorge.

A princípio, o zagueiro permanece no Corinthians e busca seu espaço. Os titulares da posição, atualmente, são Cacá e Félix Torres. A terceira opção, neste momento, é Gustavo Henrique.

Raul Gustavo voltou ao Corinthians este ano, após uma temporada de empréstimo ao Bahia. Revelado nas categorias de base do Timão, ele está à disposição e pode ser escalado por António Oliveira no duelo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana, na próxima terça-feira.

O jogo, que vale a liderança do Grupo F, está marcado para as 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.