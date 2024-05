Rafael Leão publica mensagem de despedida a Stefano Pioli no Milan: "Seu nome entrou para história"

Na manhã deste sábado, Rafael Leão, artilheiro do Milan, usou suas redes sociais para se despedir do treinador Stefano Pioli, que deixará o clube italiano ao fim desta temporada. Sob o comando do técnico, o português fez 204 partidas, cravando 56 gols e distribuindo 49 assistências.

"Obrigado por tudo, Mister, depois de 12 anos, você trouxe uma alegria enorme para todos torcedores milanistas e com consequência disso o seu nome entrou para história do Milan", começou Rafael Leão, em seu perfil no X, antigo Twitter.

Obrigado por ajudar me a meter o meu nome na elite do futebol e a conquistar um lugar importante neste...

Juntos, Stefano Pioli e Rafael Leão levantaram o troféu do Campeonato Italiano da temporada 2021/2022, quebrando um jejum de 11 anos do clube, o qual o jogador citou em sua mensagem. Além disso, chegaram à semifinal da Champions League na temporada 2022/2023.

"Obrigado por ajudar-me a colocar o meu nome na elite do futebol e a conquistar um lugar importante neste grande clube! Serei sempre grato", finalizou o português.

Nesta temporada, a equipe não conseguiu muitos resultados positivos. O Milan foi eliminado na fase de grupos da Champions League e nas quartas de final da Copa da Itália. No Campeonato Italiano, os Rossoneros aparecem na segunda colocação e não possuem mais chances de serem campeões.

A despedida de Pioli ocorrerá, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), quando o Milan recebe a Salernitana pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano.