Pior das divisões do Brasil, time carioca não sabe o que é vencer em 2024

O Audax-RJ vive um ano de pesadelo. A equipe carioca ainda não venceu em 2024 e é a pior entre as 124 que disputam alguma das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Outros 23 times não triunfaram nas primeiras rodadas das Séries A até D na temporada, mas já sentiram o gostinho dos três pontos em outros torneios.

Dois empates e rebaixamento

O Audax soma dois empates e 15 derrotas até aqui em 2024. Os números ruins não se limitam apenas a isso: a equipe marcou somente dois gols e foi vazada 26 vezes ao longo dos 17 jogos que já disputou no ano.

O time carioca já disputou quatro competições ao longo da temporada: Campeonato Carioca (primeira divisão), Copa do Brasil, Brasileirão Série D e Campeonato Carioca (segunda divisão). Os dois últimos torneios ainda estão em andamento.

O Audax foi rebaixado no Campeonato Carioca com uma campanha histórica. A equipe perdeu todos os 11 jogos que fez, terminando a primeira fase com zero ponto — feito registrado pela primeira vez na era profissional do futebol local.

O começo de Série D também não é nada animador. São quatro derrotas em quatro jogos até aqui e, consequentemente, a lanterna do Grupo 6 da competição.

Um dos dois empates veio acompanhado de uma eliminação. O Audax disputou a Copa do Brasil pela primeira vez na história neste ano, mas ficou no 0 a 0 com a Portuguesa-RJ e deu adeus ao torneio ainda na 1ª fase devido ao regulamento que dava a vantagem do empate à equipe visitante.

Vitória já esteve bem perto

A primeira vitória do Audax na temporada quase veio na última quarta-feira (22), em sua estreia na segunda divisão do Campeonato Carioca.

O Audax vencia o Duque de Caxias por 1 a 0 até os 51 minutos do segundo tempo. O gol de André Santos, no entanto, colocou fim à esperança de que o jejum seria quebrado naquela ocasião.

A próxima oportunidade é neste sábado (25). Em casa, o Audax encara a Portuguesa-RJ — equipe com a qual já empatou em 2024 — pela 5ª rodada do Brasileirão Série D. A bola rola às 15h30 (de Brasília), no estádio Moça Bonita.

Audax-RJ ainda não venceu em 2024 Imagem: Bruno Maia/Audax

Clube andarilho e mudança de nome

O Audax-RJ já teve diversas casas. A equipe foi fundada em 2005 denominada como Sendas Esporte Clube, nome em referência à rede de supermercados do Rio que financiava o projeto. A primeira cidade-sede do clube foi São João de Meriti.

Durante o período levando o nome Sendas, o Audax foi gerido pelo Grupo Pão de Açúcar, que tinha o empresário Abílio Diniz como um de seus grandes acionistas. Os frutos foram positivos: conquistou a 3ª divisão do Campeonato Carioca em 2007 e a Copa Rio em 2010.

A mudança para o nome Audax Rio de Janeiro Esporte Clube veio em 2011. A equipe foi vendida pelo grupo francês Casino, que dividia os direitos com Abílio Diniz, em 2013.

Desde então, o Audax vem mudando frequentemente de cidade. O clube já passou por Miguel Pereira, Angra dos Reis e, mais recentemente, mandou seus jogos pelo Campeonato Carioca em Saquarema. Na Série D deste ano, o time tem mandado suas partidas no estádio Moça Bonita, na cidade do Rio de Janeiro.

Sua melhor campanha na história do futebol carioca aconteceu no ano passado. O Audax terminou a primeira fase da elite estadual com a 6ª melhor campanha e chegou até à final da Copa Rio, mas acabou derrotado pelo Botafogo.