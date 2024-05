Pela terceira vez, Leclerc lidera treino classificatório e larga na pole position no GP de Mônaco

Na manhã deste sábado, o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, obteve o melhor tempo na qualificação que estabelece o grid de largada para o GP de Mônaco, cruzando a linha de chegada em um tempo de 1m10s270. Assim, com sua terceira pole position, Leclerc vira o maior pole-sitter do GP de Mônaco, considerando os pilotos em atividade, superando Hamilton, Ricciardo e Alonso, com duas.

Já Piastri, da McLaren, apareceu logo atrás, cravando 1min10s474, seguido por Sainz e Norris, que anotaram o terceiro e quarto tempos, respectivamente. Em quinto ficou George Russel, da Mercedes.

CHARLES LECLERC TAKE POLE IN MONACO!!! ? And the crowd goes wild!! ?#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/T5ThjXt2H3 ? Formula 1 (@F1) May 25, 2024

No Q1, George Russel, da Mercedes, foi quem liderou, com um tempo de 1min11s492. O Q2, por sua vez, foi liderado por Lando Norris, da McLaren, com um tempo de 1min11s760.

Verstappen ficou com a sexta posição do treino classificatório e abortou sua volta final. "Eu bati na p... do muro. Ah, cara, esse carro está escorregando demais", disse o piloto no rádio da RBR.

O top10 também teve Hamilton (7º), da Mercedes, Tsunoda (8º), da AlphaTauri, Albon (9ª), da Williams, e Gasly (10º), da Toro Rosso.

A corrida está marcada para a madrugada deste domingo, à 10h (de Brasília), no Circuito de Mônaco.