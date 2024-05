No CT de base do Corinthians, Grêmio treina visando confronto na Libertadores

Neste sábado, diferentemente dos últimos dias, o Grêmio utilizou o CT de base do Corinthians para seguir a preparação para o confronto diante do The Strongest, da Bolívia, pela Libertadores. Antes, o clube estava treinando no CT Joaquim Grava, o principal do Timão.

O treinador Renato Portaluppi comandou um treino técnico dividido em três partes. A atividade inicial foi de movimentação com passes curtos e aproximação.

Em seguida, em campo reduzido, houve uma disputa de dois toques com o objetivo de manter a posse de bola por mais tempo, exigindo movimentação ágil e decisões rápidas. Enquanto isso, o time adversário pressionava pela recuperação da posse. Os goleiros também participaram, sendo acionados nas laterais do campo para jogar com os pés.

Por fim, já utilizando todo o gramado, os jogadores foram separados em três equipes para um treino de ataque contra defesa, de maneira revezada. Enquanto dois times disputavam de um lado, o outro esperava na outra metade.

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio mandará o jogo contra o The Strongest no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida está marcada para quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Na manhã deste domingo, o Grêmio fará o último treino em São Paulo antes do confronto. No início da tarde, a delegação gaúcha partirá para Curitiba, onde ficará concentrada até o duelo contra os bolivianos.