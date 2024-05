Manchester City x United: onde assistir à final da Copa da Inglaterra

Dia de clássico valendo título em Manchester! Neste sábado, City e United se enfrentam às 11h (de Brasília), em Wembley, na final da Copa da Inglaterra.

A decisão será transmitida pela ESPN e pelo streaming Star+. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Atual tetracampeão inglês, o City vem de uma sequência de 36 jogos sem perder no tempo regulamentar — a eliminação para o Real nas quartas da Champions foi nos pênaltis, após empate. A última derrota do time comandado por Pep Guardiola foi no início de dezembro do ano passado, diante do Aston Villa.

Já o United não levanta uma taça desde a temporada 2016/17. Os Red Devils somam apenas duas vitórias contra o rival de cidade nos últimos dez confrontos entre eles.

Manchester City x United -- Final da Copa da Inglaterra

Local: Wembley, em Londres, na Inglaterra

Data e horário: 25 de maio de 2024, às 11h

Transmissão: ESPN e Star+