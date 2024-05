United aproveita falhas do City, segura pressão e vence Copa da Inglaterra

O Manchester United venceu o Manchester City por 2 a 1 e conquistou a Copa da Inglaterra no estádio de Wembley, em Londres, neste sábado (25).

Garnacho e Mainoo marcaram para o United, enquanto Doku diminuiu. Os gols saíram aos 29' e 39' do primeiro tempo e aos 31' do segundo, respectivamente.

Com Antony reserva, o outro representante brasileiro do United, Casemiro foi cortado de última hora e não apareceu nem no banco. A comissão comunicou que o volante sentiu dores durante o aquecimento.

O treinador do United será demitido mesmo após o título. O clube já informou que ten Hag deixaria o cargo ao fim da temporada mesmo vencendo a Copa da Inglaterra.

Como foi o jogo

As jogadas de contra-ataque do United mataram a estratégia do City. Muito organizados, os Red Devils ainda contaram com a desatenção na defesa adversária para marcar duas vezes na primeira etapa.

O primeiro chute a gol do City no jogo veio somente aos 36 minutos. Apesar de ter mais posse de bola, a zaga do United bloqueou as tentativas antes de levar perigo para Onana.

Guardiola mexeu no time no intervalo e tirou De Bruyne no começo do segundo tempo. O belga, um dos destaques no título da Premier League na temporada, não apareceu em campo.

Doku e Álvarez, apostas de Pep para mudar o jogo, tiveram chances claras de marcar. Os jogadores ficaram devendo no toque final, enquanto jogadores importantes como Bernardo Silva continuavam apresentando um jogo ruim.

O belga Doku insistiu em jogada individual e deixou o seu já no final. O gol esquentou a partida e fez o City pressionar ainda mais pelo empate até o fim dos acréscimos, mas o United segurou o resultado.

Lances de destaque

Pênalti? O primeiro minuto de jogo começou com pedido de penalidade máxima. Haaland e Martínez se chocaram na área durante disputa de bola, mas o lance seguiu normalmente após revisão.

1x0. Aos 29 minutos, Dalot fez um lançamento do campo de defesa para alcançar Garnacho. Gvardiol chegou antes, mas deu um leve toque de cabeça que tirou Ortega do lance e adiantou a bola para o atacante. Garnacho viu o gol livre e ficou fácil para o argentino abrir o placar.

Não valeu! Rashford recebeu de Garnacho livre na área e marcou o segundo. O impedimento foi marcado no passe de Varane para o argentino.

2x0. Aos 39, o United fez bom trabalho de passes desde o campo de defesa até chegar no gol. Garnacho recebeu na direita de Rashford, tocou para Bruno Fernandes que só desviou para Mainoo. A jovem revelação inglesa finalizou no canto esquerdo de Ortega, que aceitou o chute.

Bomba na trave! O City chegou com perigo aos 9 minutos da segunda etapa. Haaland recebeu passe dentro da área e chutou forte, mas a bola explodiu no travessão.

Defesaça. Aos 14, Walker tentou um chute de média distância, A bola pegou um pouco de curva, mas Onana saltou para espalmar no alto.

Pra fora. O argentino Julián Álvarez entrou ligado no lugar de De Bruyne e quase marcou aos 19 minutos após belo passe de Foden, mas a bola saiu à direita de Onana.

Segunda reclamação de pênalti. Mainoo e Haaland subiram para disputar bola no alto e os dois acabaram no chão. Os jogadores no campo reclamaram com o árbitro, mas nada foi marcado.

2x1. Doku encarou a marcação na esquerda, cortou para dentro e arriscou um chute rasteiro. Onana chegou a encostar mas a bola morreu no fundo da rede.

Ficha Técnica

Manchester City 1 x 2 Manchester United

Data e horário: 25 de maio de 2024, às 11h (horário de Brasília)

Local: Wembley, em Londres (Inglaterra)

Árbitro: Andrew Madley

Assistentes: Harry Lennard e Nick Hopton

VAR: Michael Oliver

Cartões amarelos: Mainoo e Álvarez

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Garnacho (29' do 1º T), Mainoo (39' do 1º T), Doku (41' do 2º T)

Manchester City: Ortega; Walker, Stones, Aké (Akanji) e Gvardiol; Rodri e Kovacic (Doku); De Bruyne (Álvarez), Bernardo Silva e Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Lisandro Martínez (Evans), Varane e Dalot; Amrabat, Mainoo e McTominay (Mount) e Bruno Fernandes; Garnacho (Lindelof) e Rashford (Hojlund). Técnico: Erik ten Hag.