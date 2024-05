Lyon x PSG: onde assistir à final da Copa da França e despedida de Mbappé

O PSG e o Lyon se enfrentam, neste sábado (25), pela final da Copa da França. O jogo será realizado no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França, às 16h (de Brasília) e ficará marcado pela despedida de Mbappé do Paris.

A partida não conta com transmissão para o Brasil, mas o Placar UOL acompanha em tempo real.

Campeão do Francês, o Paris busca seu 15ª título da Copa da França. O último conquistado foi na temporada 2020-21.

Artilheiro do torneio com oito gols, Mbappé também está em busca do seu 15º título no clube. Em sete anos, o atacante conquistou: seis Campeonatos Francês; três Copas da França; duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.

Já o Lyon foi campeão da Copa cinco vezes, mas não ergue a taça há 12 anos.

O time de John Textor, ficou em 6º no Francês e garantiu vaga na Liga Europa.

PSG x Lyon - Final da Copa da França

Data e Hora: 25 de maio, às 16h

Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França

Transmissão: Não há