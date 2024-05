Grêmio busca entender tamanho do prejuízo com tragédia no RS para pensar em contratações

Atualmente, o Grêmio vive momento de indefinição sobre contratações até entender o tamanho do prejuízo financeiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Recentemente, o Imortal contratou o zagueiro Jemerson, mas a vinda dele já estava encaminhada.

"Estamos avaliando o impacto financeiro. Ele é óbvio na medida que o clube saiu de Porto Alegre para ficar itinerante. Então, os custos se multiplicam e muito. No caso do Jemerson, já era uma negociação que era para ter sido finalizada, acabou se estendendo um pouquinho mais", começou.

"A gente pretendia fazer bons investimentos, pretende ainda, mas a gente tem que avaliar o resultado de tudo isso, passa pela reunião no dia 27, passa por algumas decisões. A gente não tem dimensão nem financeira de todos os negócios e prejuízos que vão impactar no clube em função de toda essa tragédia. A gente espera ter essas informações o mais rápido possível, ter algumas definições, para que a gente possa com base nisso tomar as decisões por clube", completou.

COLETIVA! ?? Daqui a pouco, o Presidente Alberto Guerra e o treinador Renato Portaluppi falarão com a imprensa aqui no CT Joaquim Grava. Acompanhe ao vivo pela GrêmioTV: https://t.co/yPfyJY9Rsd pic.twitter.com/HSbCo2Qyh7 ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 24, 2024

Um dos reforços cogitados neste momento é Rodrigo Caio, sem clube desde a saída do Flamengo. O técnico Renato Gaúcho falou sobre a situação do zagueiro.

"Falei com o Rodrigo um tempo atrás para saber a intenção dele, saber dele como ele estava o joelho dele. Ele se entusiasmou com a ideia, mas agora foge de mim, agora é com o executivo, juntamente com irmão dele, que estão conversando sobre valores e agora eu saio de cena. Espero que chegue a um acordo", disse.

"Como o próprio presidente falou, ver o nosso prejuízo financeiro para ver o quão longe o clube pode chegar. Em termos de reforços, a gente sempre precisa, mas sempre respeita a parte financeira do clube", finalizou.

No momento, o Grêmio se prepara no CT do Corinthians para a partida contra o The Strongest, pela sexta rodada da Libertadores. O Imortal não entra em campo desde o empate sem gols contra o Operário, pela Copa do Brasil, fora de casa, no dia 29 de abril.

O confronto está marcado para acontecer às 19h (de Brasília), na próxima quarta-feira, no Couto Pereira. Com três pontos, o Imortal está na lanterna do Grupo C, mas tem uma partida a menos que Estudiantes (4) e Huachipato (5) e duas de desvantagem para o time boliviano.