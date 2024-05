Carille foge de polêmica sobre fair play, mas critica: 'Pior é a sequência'

Do UOL, em São Paulo

O técnico Fábio Carille, do Santos, abordou o gol polêmico de Renato Marques, do América-MG, que chutou a bola para as redes após lesão de João Paulo, goleiro da equipe paulista. O comandante fugiu de polêmica sobre fair play, mas sinalizou que o pior foi "a sequência" da jogada.

O que ele falou?

Tudo acontece muito rápido. O pessoal do América-MG disse que ninguém avisou o jogador [Renato Marques], mas ali ninguém tinha que avisar. Já vimos isso em outros campeonatos de outros lugares. O pior depois é a sequência disso, né? Pelas informações que chegaram, mas enfim... A gente espera para poder opinar melhor. A gente acaba falando e não tendo provas Fábio Carille

Críticas ao VAR. "Acabei de ver que no segundo gol foi falta no Patati. Foi falta. É estranho, o VAR só trabalha quando quer. A gente não consegue entender. Eu fui defensor do VAR, mas há muito tempo é muito complicado. A gente tentou, lutou e tem dia que será assim. Continuamos na parte de cima da tabela. Agora é pensar no próximo jogo, contra o Botafogo."

Quadro de João Paulo. "Não deu tempo de conversamos. A gente vai para o intervalo pensando no segundo tempo. Agora, na viagem, com mais calma, a gente procura saber o que aconteceu."

-> Nota da edição: o goleiro tem suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo e passará por exames neste sábado (25).

Lance polêmico

João Paulo recebeu um recuo de bola direto de seus companheiros de linha aos 13 minutos. O goleiro, rapidamente, foi apertado por Renato Marques.

O atacante do América-MG tentou desarmar o adversário, que o driblou e continuou com a posse de bola dentro da área.

O goleiro do Santos se machucou no momento da finta e pediu a paralisação da partida ao árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Renato Marques, que ficou com a bola, chutou para o gol vazio e irritou os jogadores dos paulistas, que partiram para cima do atleta.

Depois de alguns minutos, o árbitro validou o gol, esquentando de vez o clima na Arena Independência.

João Paulo deixou o gramado lesionado e foi substituído por Brazão, que deixou o banco às pressas.

Assista ao lance

um dos gols mais estranhos que eu já vi



o João Paulo sentiu uma lesão, e o jogador do América fez o gol



pic.twitter.com/pYnb4OUpzS -- DataFut (@DataFutebol) May 25, 2024

Capitão pede desculpa

Juninho, capitão do América-MG, pediu desculpas pela atitude de Renato Marques e também se colocou como culpado. O meio-campista falou no intervalo ao Premiere e fez uma reflexão ao citar a tragédia que assola o Rio Grande do Sul.