Em 2024, Lucas é o jogador do São Paulo que precisa de menos tempo para participar de gol

Lucas Moura, do São Paulo, marcou um dos gols da equipe na vitória por 2 a 0 contra o Águia de Marabá, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Assim, o ídolo do Tricolor aumentou suas estatísticas ofensivas na temporada. Segundo o Sofascore, o camisa 7 é o jogador do time paulista que precisa de menos minutos para participar de gol.

O jogador, que jogou dez jogos nesta temporada, participou de sete gols, já que balançou as redes em três oportunidades e distribuiu quatro assistências. Assim, Lucas precisa de 91 minutos para contribuir ofensivamente e gerar gol. Além disso, o atleta são-paulino deu dez passes decisivos.

? Lucas Moura é o jogador do @SaoPauloFC que precisa de menos mins p/ participar de gol (91?) em 2024. ?? ?? 10 jogos

?? 3 gols

?? 4 assistências

?? 7 participações em gols (!)

? 10 passes decisivos

? 76% acerto no drible (!)

? 64% duelos ganhos (!)

? Nota Sofascore 7.43 pic.twitter.com/hY4QJLrHkt ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 24, 2024

Outro número que se destaca é a taxa de dribles certos. Com 76% de acertividade, Lucas gera espaços na defesa adversária e, portanto, consegue fluir o ataque do Tricolor.

Após retornar de lesão, sofrida diante do Talleres, pela primeira rodada da fase de grupo da Copa Libertadores, Lucas atuou no empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil, pela competição internacional, sendo acionado no segundo tempo. Já contra o Águia de Marabá ele foi titular, sendo substituído na etapa final com um gol marcado.

O São Paulo retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Talleres, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Morumbis. As duas equipes, classificadas, brigam pela primeira colocação do Grupo B.

O clube argentino aparece na ponta, com 13 pontos, e o Tricolor Paulista está na segunda posição, com dez unidades.