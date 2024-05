Diego Palácios inicia transição, e Corinthians realiza treino tático visando duelo contra o Racing-URU

Na manhã deste sábado, no CT Doutor Joaquim Grava, o Corinthians finalizou seu segundo treinamento de preparação para o duelo diante do Racing-URU, pela Sul-Americana. A atividade contou com o início da transição física do lateral esquerdo Diego Palácios, que sofreu lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo no começo do Campeonato Paulista.

Além dele, o lateral direito Matheuzinho, recuperado de uma entorse no tornozelo direito está liberado para a partida da competição internacional.

O Timão também atualizou a situação do atacante Pedro Henrique, que se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O clube informou que, assim como Palácios, o camisa 15 iniciou a transição física.

O TIME DO POVO PELO POVO DO SUL! ?? Ontem (24), aconteceu na Fazendinha a partida entre Corinthians Masters contra sócios do clube e uma seleção das torcidas organizadas. O jogo teve como objetivo arrecadar produtos de higiene pessoal e de limpeza para ajudar o Rio Grande do... pic.twitter.com/jOOaG4Pj3g ? Corinthians (@Corinthians) May 25, 2024

Os atletas fizeram uma ativação física na academia no início da atividade desta manhã. Em seguida, o grupo foi ao Campo 4 do CT para um trabalho de força, comandado pelo preparador físico Reverson Pimentel.

Após isso, o técnico António Oliviera dividiu o elenco em quatro grupos: enquanto dois participavam de uma atividade tática de enfrentamento, os outros dois praticavam uma movimentação ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações, orientados pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni. As equipes revezaram entre os dois exercícios propostos pela comissão técnica.

Neste domingo, novamente no período da manhã, o elenco do Alvinegro Paulista continua a preparação para o duelo diante dos uruguaios pela Sul-Americana.

O jogo ocorre na próxima terça, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians recebe o Racing-URU, pela sexta rodada e precisa de apenas uma vitória para garantir a primeira colocação no Grupo F e avançar diretemente às oitavas de final da Copa Sul-Americana.