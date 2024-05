Deyverson no Corinthians? António diz que qualquer time gostaria do jogador

O técnico António Oliveira falou sobre os rumores envolvendo a ida do atacante Deyverson, que está de saída do Cuiabá, para o Corinthians.

O que aconteceu

O treinador português ressaltou o carinho que tem por seu ex-comandado no Cuiabá. António, no entanto, despistou sobre a possibilidade de ter indicado a contratação do jogador para o alvinegro.

Segundo o técnico, "qualquer equipe gostar de ter o Deyverson". Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar nesta segunda-feira (27), às 12h (de Brasília).

O Deyverson, como o Raniele, foram pilares fundamentais que tivemos nessas duas temporadas vitoriosas. Tenho um carinho enorme por ele, temos uma relação fantástica e é um grande jogador. Qualquer equipe gostaria de ter o Deyverson. António Oliveira

Existe interesse?

O Corinthians procura atacantes no mercado, mas não está interessado em Deyverson, segundo soube o UOL. Apesar do desejo de António Oliveira, a diretoria corinthiana não liberou a negociação, principalmente pela rejeição da torcida com o ex-palmeirense.

Deyverson tem contrato até dezembro com o Cuiabá, mas deve sair na metade do ano. O atacante está afastado dos jogos e tem treinado separado do elenco após não avançar na renovação do vínculo com o Dourado.

O Corinthians quer atacantes de velocidade e entende que está bem servido na função de centroavante com Yuri Alberto, Pedro Raul e Arthur Sousa.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.