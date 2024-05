Comissão de Abel iguala recorde de jogos de Oswaldo Brandão no Palmeiras

Abel Ferreira e sua comissão técnica alcançaram a marca de 283 jogos no comando do Palmeiras no empate sem gols contra o Botafogo-SP, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No agregado (2 a 1), o Verdão garantiu a classificação às oitavas. Com esse número, a comissão portuguesa igualou a delegação de Oswaldo Brandão, que comandou a equipe entre 1971 e 1975.

Quando está fora de jogo, por suspensão ou outro motivo, Abel é substituído, geralmente, por João Martins e Vitor Castanheira. Ao todo, eles somam 163 vitórias, 70 empates e 50 derrotas. Além disso, são 480 gols marcados e 223 gols sofridos.

Depois da partida que aconteceu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), Abel Ferreira falou sobre a marca atingida por sua comissão e exaltou a estrutura do clube.

"Eu acho que o único mérito que eu tenho é saber escolher. Tenho uma comissão escolhida a dedo por mim, todos são competentes. Tenho uma estrutura absolutamente extraordinária no clube, me ouve, partilha, discute. vamos em busca das melhores soluções. Tenho um diretor que gosto e faz muito mais do que imaginam, para além de contratar e descobrir bons jogadores", disse.

"E eu tenho sorte de ter uma vida cheia de mulheres de grande valor e caráter que me ajudam sempre a tomar as melhores decisões. Uma delas faz aniversário hoje, minha filha mais velha. Parabéns e um beijinho. Minha outra filha, minha esposa e minha mãe. E claro, minha presidente que me ajuda em todos os níveis. Agradeço muito a Leila por todo apoio e conforto que dá para mim e minha família. Dificilmente no futuro encontrarei um clube tão bem organizado e orientado. Passamos por turbulências, mesmo nesses momentos, vemos que há estabilidade interna. Estou sempre a exigir o máximo que posso. Eu sou tão bom quanto forem as pessoas que me rodeiam", disse.

O treinador chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. Desde então, ele e a comissão comandaram a equipe na conquista de dez títulos. São três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A comissão portuguesa terá a chance de superar a marca da comissão de Oswaldo Brandão na próxima quinta-feira. O Verdão volta a campo para enfrentar o San Lorenzo em partida válida pela sexta e última rodada da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Nesse compromisso, o Alviverde buscará confirmar a melhor campanha dessa fase.