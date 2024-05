Técnico do América-MG se enrola ao falar sobre gol polêmico no Santos

Do UOL, em São Paulo

O técnico do América-MG, Cauan de Almeida, se enrolou ao falar sobre o lance de Renato Marques, que marcou um gol no Santos em meio à lesão de João Paulo e irritou os paulistas por suposta falta de fair play. Em entrevista coletiva pós-duelo da Série B, o comandante ensaiou um pedido de desculpas, mas ressaltou que ele e a direção vão analisar a jogada "com mais frieza".

Reunião pós-gol. "O lance mexeu com o emocional do jogo. Foi um lance muito rápido e que a tomada de decisão tanto dos jogadores e da nossa equipe tem que ser muito rápida. Na reunião rápida que fizemos, tentamos interpretar se era necessário ou não... se a interpretação mais fria é que é necessário fair play — e a gente olhando, é duvidoso —, a gente pede desculpa."

Pedido ao público. "O América tem valores muito fortes, sempre ressalto isso. O América constrói valores diários e o grupo compartilha destes valores, tanto de jogo quanto humanos. Se falhamos em não retribuir o gol ao Santos por fair play, a gente pede desculpa. Peço empatia porque, na verdade, é um lance muito rápido. É difícil para a gente interpretar. A nossa equipe joga de uma forma que ocasiona vários erros do adversário. Infelizmente, foi desta forma."

Novas análises. "Mais uma vez quero ressaltar que, se era necessário o fair play — e vamos interpretar o lance com mais frieza, porque neste momento não conseguimos ter essa interpretação —, vamos, junto com a direção, nos colocar para dizer o que a gente acha. Se a gente achar que o fair play era necessário, a gente pede desculpas de maneira nacional."

Faltou ou não faltou fair play? "Em todo momento, a gente discutiu o que era melhor a se fazer. A gente assume a responsabilidade. Como foi uma decisão rápida, entendemos que não era um lance para fair play. Analisando friamente, a gente entende que o lance poderia ter tido fair play. A gente pede desculpa, foi tudo muito rápido. A decisão, cabe a nós do América, cabe a nós nos posicionarmos."

O que aconteceu

João Paulo recebeu um recuo de bola direto de seus companheiros de linha aos 13 minutos. O goleiro, rapidamente, foi apertado por Renato Marques.

O atacante do América-MG tentou desarmar o adversário, que o driblou e continuou com a posse de bola dentro da área.

O goleiro do Santos se machucou no momento da finta e pediu a paralisação da partida ao árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Renato Marques, que ficou com a bola, chutou para o gol vazio e irritou os jogadores dos paulistas, que partiram para cima do atleta.

Depois de alguns minutos, o árbitro validou o gol, esquentando de vez o clima na Arena Independência.

João Paulo deixou o gramado lesionado e foi substituído por Brazão, que deixou o banco às pressas. O goleiro tem suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo e passará por exames neste sábado (25).

Assista ao lance

um dos gols mais estranhos que eu já vi



o João Paulo sentiu uma lesão, e o jogador do América fez o gol



pic.twitter.com/pYnb4OUpzS -- DataFut (@DataFutebol) May 25, 2024

Capitão pede desculpa

Juninho, capitão do América-MG, pediu desculpas pela atitude de Renato Marques e também se colocou como culpado. O meio-campista falou no intervalo ao Premiere e fez uma reflexão ao citar a tragédia que assola o Rio Grande do Sul.