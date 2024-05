Brazão lamenta lesão de João Paulo, diz que polêmica atrapalhou o Santos e vê "gosto amargo" em estreia

O Santos perdeu por 2 a 1 para o América-MG, nesta sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo em Belo Horizonte marcou a estreia de Gabriel Brazão com a camisa alvinegra. O goleiro, porém, lamentou a forma com que isso ocorreu.

João Paulo sentiu uma lesão no gol que originou o primeiro gol do Coelho e precisou deixar o gramado. Brazão destacou a sua torcida pelo companheiro.

"Fico muito triste de entrar da maneira que entrei, com a lesão de um amigo. Estou orando para que não seja nada de grave. Entrei ligado no jogo para ajudar os meus companheiros. Vamos treinar firme para dar a volta por cima", disse ao De Olho no Peixe.

O estreante, aliás, revelou que o polêmico gol de Renato Marques acabou atrapalhando o Peixe na partida.

"Foi um jogo em que aconteceram certas situações que dificultaram e atrapalharam nosso trabalho. Tiveram algumas polêmicas, infelizmente, mas não cabe a mim comentar. É da responsabilidade das pessoas que estavam em campo. Ficamos com um gosto amargo", contou.

Apesar do cenário, Brazão celebrou a sua primeira chance na meta do Alvinegro Praiano.

"Com certeza (noite especial). Deus está no controle de tudo. Vim preparado para jogar, ajudar meus companheiros. Infelizmente foi da forma que aconteceu, com a lesão de um amigo. Mas estava pronto, creio que pude ajudar, infelizmente o resultado não foi o que a gente gostaria", finalizou.

O Santos volta a campo apenas no dia 3 de junho, segunda-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B. Por decisão da diretoria alvinegra, o jogo será disputado no Estádio do Café, em Londrina (PR), às 20 horas (de Brasília).