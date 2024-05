Brasil fica com a prata na prova de resistência da Elite feminina no Pan de Ciclismo de Estrada

Neste sábado, o Brasil conquistou a medalha de prata na prova de resistência na categoria Elite feminina no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. A paulista Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling Team) fez uma grande prova e ficou com o segundo lugar do pódio. Com isso, o Brasil soma sua primeira prata na competição, ao lado de dois ouros e dois bronzes.

O primeiro lugar ficou com a americana Lauren Stephens, que já havia conquistado o segundo lugar na prova de ciclismo de Contrarrelógio Individual, realizada na última terça-feira. O bronze ficou com a chilena Catalina Soto. A definição dos resultados se deu através do photo finish.

A brasileira Wellyda Rodrigues se mostrou muito feliz com o resultado. Segundo a paulista, a prova teve a presença de seus familiares e amigos.

"É uma sensação indescritível poder chegar com toda essa torcida gritando e torcendo. O desempenho das minhas colegas de seleção foi incrível; controlamos a corrida muito bem e esse resultado é fruto da harmonia entre todas. Já estive no pódio do Pan de Estrada em 2017, e poder repetir isso agora em casa, com a presença da família e dos amigos, traz uma imensa alegria. Estou radiante", afirmou a brasileira.

Neste domingo, será a vez da Elite masculina encarar a prova de Resistência. Serão 111,3 km de percurso, com largada e chegada na arena montada na Via Cambuí, em frente à Faculdade Humanitas. A prova poderá ser acompanhada ao vivo pelo YouTube, no link youtube.com/@ciclismocbc.

Resultados

Resistência Elite feminina- 104,2 km

Lauren Stephens (EUA), 2h45'11?372 Wellyda Rodrigues (BRA), 2h45'11?372 Catalina Soto Campos (CHI), 2h45'11?372

Programação

Domingo - 26/05 - 8h - 14h



Estrada Elite Masculina / Road Race Men Elite (206.4) Percurso Oficial / Race Course