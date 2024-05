Arrumar o setor defensivo: a primeira missão de Álvaro Pacheco no Vasco

A era Álvaro Pacheco começou no Vasco. O técnico português comandou os primeiros treinos, nesta sexta-feira e neste sábado, pelo clube carioca. O treinador vascaíno, de cara, tem uma missão: melhorar o setor defensivo.

Nos últimos dez jogos, o Vasco só não foi vazado em uma oportunidade - no empate sem gols, fora de casa, com o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Ao todo, neste recorte, o Gigante da Colina sofreu 16 gols em dez partidas, o que dá uma média de 1,6 gol sofrido por jogo.

O Vasco está de astral renovado pela classificação nos pênaltis na Copa do Brasil. Contudo, levou três gols no empate por 3 a 3 com o Fortaleza em São Januário. Fica o alerta.

O setor defensivo sofreu nos últimos jogos sob o comando de Ramón Díaz. O Vasco empatou por 1 a 1 e depois perdeu por 1 a 0 para o Nova Iguaçu pela semifinal do Campeonato Carioca.

A estreia pelo Campeonato Brasileiro foi com vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em São Januário. Depois, o Gigante da Colina perdeu por 2 a 1 para o Bragantino, fora de casa, e para o Fluminense, no Maracanã, também por 2 a 1.

A goleada imposta pelo Criciúma por 4 a 0, em São Januário, significou o fim da passagem de Ramón Díaz pelo Vasco. Rafael Paiva, de forma interina, assumiu o time. De cara, empatou sem gols com o Fortaleza, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Depois, pelo Brasileirão, o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR, fora de casa, e venceu o Vitória, em São Januário, por 2 a 1. Paiva passou o bastão para Álvaro após o empate por 3 a 3 com o Fortaleza.

Agora, Álvaro Pacheco tem a missão de dar um jeito no setor defensivo. O técnico português tem mais uma semana de trabalho até a estreia. O próximo compromisso do Vasco é contra o Flamengo, domingo, 2 de junho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.