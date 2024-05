Adversário do São Paulo na Libertadores, Talleres defende invencibilidade de 16 jogos

Para avançar às oitavas da Copa Libertadores como líder de seu grupo, o São Paulo precisa vencer o Talleres, no Mourubis, na próxima quarta-feira. A missão do Tricolor é difícil, visto que o clube argentino está em boa fase e não sabe o que é perder há 16 partidas.

Ao todo, o Talleres venceu em dez oportunidades e empatou seis. Dentro desta sequência, que começou no final de fevereiro, a equipe também bateu o São Paulo, na Argentina, na rodada de estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

?? Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 29/05 (quarta-feira), às 21h30

?? São Paulo x Talleres-ARG

? MorumBIS

? @LibertadoresBR

? Globo e Paramount ? 02/06 (domingo), às 18h30

?? São Paulo x Cruzeiro

? MorumBIS

? @Brasileirao

? Premiere ? 13/06 (quinta-feira),... pic.twitter.com/BDc2AeAZfg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 24, 2024

Nos 16 compromissos, o clube argentino balançou as redes adversárias 29 vezes e foi vazado 13 vezes. A equipe conquistou importantes vitórias no período, triunfando diante do Atlético Tucumán por 4 a 1 (Copa da Liga Argentina) e do Independiente por 3 a 1 (Campeonato Argentino).

Assim, a equipe figura na terceira colocação do Campeonato Argentino, com 30 pontos somados nas 16 primeiras rodadas.

Pela Copa Libertadores, nas cinco rodadas já disputadas, o Talleres venceu quatro e empatou uma - todas dentro da sequência de invencibilidade. Portanto, com 13 pontos, os argentinos dependem somente de si para chegarem às oitavas como líderes do Grupo B. Os dois únicos pontos perdidos pelo time foram na partida que acabou 2 a 2, em Guaiaquil, contra o Barcelona-EQU.

A partida entre São Paulo e Talleres acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, com as duas equipes já classificadas para a disputa do mata-mata da Copa Libertadores.