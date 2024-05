Xavi se pronuncia após demissão do Barça: 'Nunca é fácil sair do clube da sua vida'

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Após ser demitido do Barcelona nesta sexta-feira (24), o treinador Xavi utilizou sua conta no Instagram para se pronunciar. Ídolo quando jogador, o espanhol fará seu jogo de despedida como técnico no próximo domingo, contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.

"Caros torcedores, meu período no banco do Barça terminará no domingo. Nunca é fácil deixar o clube da sua vida, mas faço-o com muito orgulho, depois de dois anos e meio à frente de um vestiário que tem sido como uma segunda família", escreveu.

Apesar da demissão, Xavi contou que seguirá na torcida do Barcelona e agradeceu aos torcedores que o apoiaram durante o período.

"Quero agradecer o apoio e o carinho dos torcedores que sempre estiveram ao meu lado e sempre me demonstraram o mesmo amor de minha época como jogador de futebol. A partir de domingo serei mais um jogador na arquibancada. Antes de ser jogador ou treinador, sou torcedor do Barcelona e só quero o melhor para o clube da minha vida, que me terá sempre ao seu dispor", explicou.

Sem ter conquistado títulos nesta temporada, Xavi reconheceu que a temporada não foi das melhores. No entanto, ele comemorou seu trabalho com a evolução dos atletas revelados pelo clube, como Lamine Yamal e Pau Cubarsí.

"Nesta temporada as coisas não correram como queríamos, mas juntamos nossas cabeças e ajudamos a desenvolver uma nova geração de jovens jogadores de La Masia [base do clube] que inspiram todos nós, torcedores do Barcelona", contou.

Segundo a imprensa espanhola, para o lugar de Xavi, o Barcelona deve contratar Hansi Flick. O alemão está livre no mercado desde o ano passado, quando deixou o comando da seleção de seu país.