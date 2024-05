Serra vence Ipatinga e emenda terceiro triunfo seguido em casa na Série D

Nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Grupo 6 da Libertadores, o Serra recebeu o Ipatinga no Estádio Roberto Siqueira Costa, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Alessandro.

Com o resultado, os mandantes, que emendaram a terceira vitória seguida dentro de casa, chegaram a dez e assumiram a liderança provisória da competição. Por outro lado, o Ipatinga seguiu com os mesmos quatro pontos em sexto lugar, podendo também ser ultrapassado na rodada.

Por fim, o Serra retorna aos gramados no domingo (2), contra o Itabuna, pela sexta rodada do Grupo F da Série D. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio de Pituaçu. Já o Ipatinga enfrenta o Nova Iguaçu no sábado (1º), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal João Lamego Netto.