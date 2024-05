Presidente do Grêmio e Renato revelam conversas com clubes e técnicos sobre não ter rebaixamento

Nesta sexta-feira, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o técnico Renato Gaúcho falaram sobre a possibilidade de não ter rebaixamento nesta edição do Brasileiro. Na próxima segunda-feira, a CBF convocou um conselho técnico para debater quais serão as medidas para a sequência da temporada do futebol brasileiro.

O mandatário revelou ter tido conversas informais com os clubes sobre o tema, ao passo que o comandante disse ter conversado com outros treinadores.

"Estamos tratando desse assunto e inclusive essa conversa de rebaixamento começou com outros clubes, em conversas informais com o Grêmio, não partiu de nós isso", começou o presidente em entrevista coletiva no CT do Corinthians. "Teve alguns assim, especialmente da Libra, que o Grêmio faz parte, da onde eu tenho maior relação com os presidentes, essa possibilidade que isso acontecesse dependendo da extensão dos danos", completou.

"Eu tenho falado com alguns treinadores, que estão sendo solidários, que tem esse mesmo pensamento de não ter nenhum clube rebaixado esse ano. A gente opina, mas não cabe a gente tomar a decisão, a decisão é das presidência dos clubes e do presidente da CBF", completou Renato.

COLETIVA! ?? Daqui a pouco, o Presidente Alberto Guerra e o treinador Renato Portaluppi falarão com a imprensa aqui no CT Joaquim Grava. Acompanhe ao vivo pela GrêmioTV: https://t.co/yPfyJY9Rsd pic.twitter.com/HSbCo2Qyh7 ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 24, 2024

Ainda segundo o presidente Guerra, uma das premissas do Campeonato Brasileiro é o equilíbrio técnico, algo que na visão dele já foi perdido por conta da tragédia.

"O fato é que existe uma premissa no campeonato de pontos corridos de equilíbrio técnico, por isso se acabou com o mata-mata. O equilíbrio técnico já foi para o espaço no momento em que alguns clubes não vão poder usar suas estruturas e seus estádios. Só questão de pegar as estáticas, ver qual é o percentual de aproveitamento fora de casa do campeão brasileiro do ano passado, do vice-campeão, para ver o que é jogar fora de casa o campeonato brasileiro. mas de novo a gente vai discutir segunda-feira", acrescentou.

Renato, por fim, pediu para os demais clubes considerarem a situação dos times gaúchos em meio à tragédia no Rio Grande do Sul.

"A gente espera que essa reunião na CBF, o presidente vai estar lá presente, que os presidentes dos outros clubes.Não quero que ninguém fique com peninha, a gente está vendo essa desigualdade no futebol que vai acontecer. Muita gente acha que não tem nada a ver, mas a gente sabe que lá para frente vai pagar essa conta e, por isso, as pessoas têm que pensar direito no próximo dia 27", finalizou.