Prazer, Erick! Zubeldía identifica característica única e se rende ao ponta

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía tem um novo xodó no elenco do São Paulo: o ponta Erick, autor de um dos gols da vitória sobre o Águia de Marabá, conquistou o argentino 'tardiamente'.

O que aconteceu

Zubeldía afirmou que identificou uma característica única em Erick e que não havia identificado ainda. O treinador trata a situação como normal em um início de trabalho em que vai conhecendo melhor os atletas aos poucos.

Para o comandante, Erick é o jogador mais 'direto' do São Paulo, mais incisivo. Segundo o argentino, sempre que Erick pega na bola no espaço curto, há uma grande probabilidade de um lance de perigo.

Hoje, falei com Erick. Ele foi o primeiro jogador com quem conversei. Ele é, possivelmente, o jogador mais direto do ataque. Quando ele recebe a bola e vai para dentro, tem uma visão que nem todos têm. Quando ele está em um espaço curto, é muito provável que saia algo que gere ocasiões de gol. Por que não consegui fazer este diagnóstico antes? Porque vou conhecendo os jogadores. Hoje, é isso, mais adianta pode ser diferente, mas vou conhecendo os jogadores e vamos buscando chegar na ideia que temos. Zubeldía, em entrevista coletiva

Contratado de graça na metade do ano passado a pedido de Dorival Jr, Erick vem ganhando cada vez mais espaço no Tricolor. Ele estava em fim de contrato no Ceará e chegou ao São Paulo após assinar um pré-acordo.

Hoje técnico da seleção brasileira, Dorival tinha a mesma opinião de Zubeldía sobre Erick. Ele pediu a contratação do jogador para resolver a carência de pontas velozes e dribladores do elenco.

Erick tem sido atrapalhado por lesões neste início no Tricolor, mas já soma 19 jogos, dois gols e três assistências. No ano passado, pelo Ceará, foram 52 jogos, 18 gols e 13 assistências.