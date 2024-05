Palmeiras vence jogo-treino com hat-trick de Rômulo e gol de Dudu

Com hat-trick de Rômulo e gol de Dudu, o Palmeiras goleou o São Caetano por 8 a 1 nesta sexta-feira (24), em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. Flaco López e Gabriel Menino, com dois gols cada, fecharam o marcador.

O que aconteceu

Os titulares no empate com o Botafogo-SP, assim como Luis Guilherme e Rony, não participaram do jogo treino. Eles realizaram apenas atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.

Dudu, Naves, Caio Paulista e Flaco foram os únicos a participar de todo o jogo-treino. A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos e contou com 18 jogadores, que atuaram sem posições definidas.

O camisa 7 marcou um e participou de outros dois gols. Já Rômulo foi o goleador da atividade, com três, sendo um no segundo tempo e dois no terceiro.

Já Bruno Rodrigues sofreu nova lesão e passará por cirurgia. O atacante rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante o jogo-treino.

Próximo compromisso do Palmeiras será na quinta-feira (30), pela Libertadores. O Alviverde encara o San Lorenzo pela última rodada da fase de grupos.