Juninho pede desculpas após gol polêmico do América-MG contra o Santos: "Falhamos"

O jogo entre América-MG e Santos, nesta sexta-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por uma grande confusão. O Coelho abriu o placar na Arena Independência com um gol polêmico, anotado por Renato Marques após uma lesão do goleiro João Paulo.

No intervalo, o experiente Juninho afirmou que os mandantes erraram. Na visão do meio-campista, faltou fair play na jogada. Ele ainda pediu desculpas ao arqueiro adversário e para todo o elenco do Peixe.

"Sendo sincero, acho que erramos, erramos quando se fala de fair play. Alguns dias falei sobre a tragédia de Porto Alegre e cobrei para que nós, seres humanos, nos tornássemos pessoas melhores. Talvez na primeira oportunidade que tivemos para demonstrar isso, a gente falhou. Não estou falando que o Renato falhou. Nós falhamos. Na minha opinião. Acabou que fizemos o gol dessa forma", disse.

"Espero que não seja na grave com o João Paulo. Peço desculpas a ele, ao Santos e ao Brasil, ao mundo. Nossa vida não pode ser movida pelo que o outro lado tome atitude. Temos que tomar a nossa atitude. Falhamos nessa postura. Isso interferiu no modo de jogar. Mexeu com a nossa cabeça", completou.

Com o relógio marcando 14 minutos, Pituca recuou para João Paulo, que foi pressionado, mas conseguiu driblar Renato Marques. O goleiro, porém, sentiu o pé esquerdo e não conseguiu seguir na jogada. O atacante do Coelho tomou a bola e mandou para o gol. Imediatamente, os santistas partiram para cima do rival, cobrando a falta de fair play.

O tento foi válido pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. João Paulo, por sua vez, precisou deixar o gramado de maca, com muitas dores no pé.