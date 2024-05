Ídolo do Corinthians, Marcelinho fala sobre saída de Cássio: "Não adianta ficar onde não se sente bem"

Nesta sexta-feira, o Corinthians irá promover um jogo beneficente com lendas do clube na Fazendinha com o intuito de arrecadar fundos para os afetados da tragédia no Rio Grande do Sul. Presente no evento, Marcelinho Carioca, um dos ídolos do Timão, concedeu entrevista exclusiva à TV Gazeta e falou sobre a saída de Cássio.

O goleiro se despediu do clube na semana passada e acertou com o Cruzeiro. Ele disse acreditar no fim de seu ciclo e decidiu mudar de ares.

Marcelinho exaltou a trajetória do arqueiro pelo Corinthians, mas respeitou a decisão de Cássio e disse que o jogador não devia ficar onde não se sentia bem.

"O Cássio é inigualável. Tem uma história brilhante no Corinthians, ganhou a Libertadores que a gente tanto queria, o bicampeonato mundial. Mas foi uma decisão pessoal dele, mais familiar. Não adianta você ficar em um lugar que não está se sentindo bem, está pressionado. Tanto que ele extravasou depois do jogo contra o Argentinos Juniors. Você vê o grande líder da equipe desmoronar daquele jeito, a equipe fica um pouco abalada. Realmente ele estava decidido a sair, respirar novos ares. Temos que respeitar essa decisão, até porque a história dele já está cravada aqui entre os maiores ídolos. Temos que entender o ser humano", comentou o ex-jogador à Gazeta Esportiva.

O Timão vive grave crise política e viu, nos últimos dias, o superintendente de marketing Sérgio Moura pedir licença do cargo após forte repercussão do polêmico acordo de patrocínio com a casa de apostas VaideBet. Questionado se o momento conturbado fora de campo prejudica dentro das quatro linhas, Marcelinho negou.

"O que acontece politicamente, fora das quatro linhas, nunca me atingiu. Você está no maior clube do Brasil, tudo do bom e do melhor, com um salário maravilhoso e uma torcida fantástica. Parte política é com eles [dirigentes]. O que está faltando dentro de campo é a parte técnica, não tem que arrumar desculpa, não", afirmou o ex-atleta.

Marcelinho também criticou o atual elenco do Corinthians e pediu reforços. Segundo ele, a equipe não tem condições de medir forças contra os principais times do país.

"Não adianta a gente mentir para o torcedor corintiano. O Corinthians tem que ter muita atenção, porque não consegue bater de frente com times mais fortes. O torcedor faz a diferença, a camisa do Corinthians pesa, mas as peças, o produto, não são de altíssimo nível. O Corinthians vem em reconstrução há anos e precisa de reforços. O clube é muito grande para ter alguns jogadores que não têm condição de vestir essa camisa", argumentou.

A partida beneficente com másters do Corinthians promete reunir craques como Ronaldo Giovaneli, Neto, Biro Biro, Ricardinho, Edilson, Basílio e, claro, Marcelinho, que festejou a iniciativa.

"Muitos anos que a gente não pisa nesse gramado. Mas é uma causa nobre, estender a mão para quem precisa. O Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade precisa da nossa ajuda", declarou.

A bola rola a partir das 20h (de Brasília). Para o torcedor que quiser acompanhar o evento, basta emitir seu ingresso pelo site fieltorcedor.com.br e levar um item de higiene e limpeza, que serão coletados nos portões de entrada do Estádio Alfredo Schurig.