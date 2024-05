João Paulo se machuca, adversário marca sem goleiro e revolta Santos; veja

Os primeiros minutos de América-MG x Santos, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, ficaram marcados por um lance raro e polêmico envolvendo Renato Marques, atacante do time mineiro, que balançou as redes com João Paulo, goleiro dos visitantes, machucado (assista abaixo).

O que aconteceu

João Paulo recebeu um recuo de bola direto de seus companheiros de linha aos 13 minutos. O goleiro, rapidamente, foi apertado por Renato Marques.

O atacante do América-MG tentou desarmar o adversário, que o driblou e continuou com a posse de bola dentro da área.

O goleiro do Santos se machucou no momento da finta e pediu a paralisação da partida ao árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Renato Marques, que ficou com a bola, chutou para o gol vazio e irritou os jogadores dos paulistas, que partiram para cima do atleta.

Depois de alguns minutos, o árbitro validou o gol, esquentando de vez o clima na Arena Independência.

João Paulo deixou o gramado lesionado e foi substituído por Brazão, que deixou o banco às pressas.

Assista ao lance