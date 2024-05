Giro: Em despedida de Thiago Motta, Bologna perde para o Genoa no Italiano; Girona goleia no Espanhol

Pela 38ª rodada do Italiano, nesta sexta-feira, Estádio Comunale Luigi Ferraris, o Bologna, fora de casa e já classificado para a Liga dos Campeões, perdeu de 2 a 0 para o Genoa. O duelo marcou a despedida do treinador ítalo-brasileiro Thiago Motta, que, possivelmente, irá assumir o comando da Juventus a partir da próxima temporada.

Com as 38 rodadas finalizadas, o Bologna figura na terceira posição do Campeonato Italiano com 68 pontos. Mesmo classificado para a Liga dos Campeões, a equipe pode cair algumas posições, visto que Juventus e Atalanta (que tem um jogo a menos) ainda jogam na rodada. O Genoa, por sua vez, estaciona na 11ª colocação, com 49 unidades.

O Genoa inaugurou o marcador aos 13 minutos da etapa inicial. Aaron Martín recebeu pela esquerda da grande área e cruzou para trás. Assim, Ruslan Malinovskiy apareceu e, de canhota, bateu cruzado. Antes de entrar e balançar as redes, a bola ainda beijou a trave.

O segundo dos mandantes ocorreu aos 14 minutos da etapa complementar. Após um vacilo da defesa do Bologna, Gudmundsson recuperou a bola no campo de ataque, avançou e tocou em profundidade para Vitinha, que entrava na área. O centroavante tocou na saída do goleiro e decretou a vitória do Genoa.

Pela última rodada do Campeonato Espanhol, em casa, Girona atropela Granada

Na última rodada (38ª) do Espanhol para as equipes, o Girona não tomou conhecimento do Granada e goleou por 7 a 0. A partida, que ocorreu no Estádio Municipal de Montilivi, contou com gols de Dovbyk (3), Tsyhankov (2), Eric García e Stuani.

O Girona acaba o campeonato na terceira posição com 81 pontos. Já o Granada, rebaixado, fica na 19ª colocação, com 21 unidades somadas.