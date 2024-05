Entenda lesão crônica que afeta Diego Palacios no Corinthians há quase quatro meses

O lateral Diego Palacios segue afastado dos jogos do Corinthians. Após se lesionar em sua estreia pelo Timão, no dia 27 de janeiro, contra o São Bernardo, o ala não retornou mais aos gramados e está entregue ao departamento médico do clube há quase quatro meses.

Naquele dia, o equatoriano teve que sair de campo em razão de dores na perna. Inicialmente, o clube informou que o jogador havia sofrido uma contusão no menisco.

Palacios, no entanto, precisou passar por cirurgia e, depois de meses, o clube notificou o real problema: lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo. Mas, afinal, qual a gravidade da lesão.

De acordo com a Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte e que trabalha com futebol há mais de 20 anos, a lesão consiste em um desgaste da cartilagem da patela, que pode gerar fissuras e erosões. As principais queixas dos atletas que sofrem do problema são: dores, edema local, sensação de fraqueza no joelho, relatos de crepitação, além da dificuldade nos movimentos de subir e descer as escadas, assim como de agachar.

"De forma geral, a principal causa é a sobrecarga mecânica, que é comum em atletas, especialmente naqueles que apresentam assimetrias musculares. Já na população, como um todo, surgem outros fatores, como o sobrepeso, o sedentarismo e o envelhecimento. Em todos os casos, o exame de imagem de ressonância magnética, padrão ouro, junto com a avaliação física e anamnese, ajudam a definir o grau da lesão e o prognóstico", explica a médica.

A médica ainda ressalta a existência de diversos tratamentos disponíveis, como a viscosuplementação, o fortalecimento muscular, a correção de assimetrias e até tratamentos cirúrgicos, como transplante osteocondral autólogo.

"Os principais cuidados na reabilitação dependerão de cada procedimento realizado. A viscosuplementação, por exemplo, um procedimento de infiltração mais simples, não necessita de afastamento. Porém, é sempre importante uma boa avaliação biomecânica do atleta, além de avaliar o indivíduo dentro do seu contexto: percentual de gordura, assimetrias, carga de treino e elaborar ajustes para melhorar o desempenho e minimizar sobrecargas e progressão da lesão. Em casos cirúrgicos, o afastamento é mais prolongado", comentou.

Já para o fisioterapeuta esportivo associado à Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física), Fábio Patriota, a lesão de cartilagem do joelho é levemente crítica, por ser em uma área pouco vascularizada. Segundo ele, isso gera uma predisposição para que a situação evolua para um problema crônico.

"Esses desequilíbrios musculares ou alterações biomecânicas precisam ser avaliados e monitorados, tanto para que o atleta retome suas atividades, quanto também no dia a dia, para que não haja reincidentes. As lesões de articulação do joelho normalmente são atraumáticas, ou seja, não precisa necessariamente ter o contato diretamente com outro jogador, como foi o caso do Palacios", contou o fisioterapeuta.

"Sobre o tempo de recuperação, é difícil fazer uma estimativa, pois não sabemos da real condição do atleta. Diversos fatores influenciam essa expectativa de retorno aos gramados, como a existência de assimetrias no corpo do indivíduo, histórico médico, gordura corporal, além do tipo de tratamento que está sendo realizado desde o início, o qual não temos acesso", completou.

Aos poucos, Palacios vem avançando no tratamento e já trabalha com bola no CT Dr. Joaquim Grava, acompanhado da equipe de fisioterapia e os preparadores físicos do Corinthians.

Entretanto, é pouco provável que o equatoriano fique à disposição de António Oliveira para o duelo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana, na próxima terça-feira. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Contratado sob grande expectativa da torcida, Diego Palacios soma apenas um jogo pelo Timão (cerca de 45 minutos em campo). O Corinthians ainda não informou um prazo de retorno aos gramados.